«Рейнджерс» сыграет с «Вашингтоном» в серии первого раунда Кубка Стэнли-2024. Их первая встреча пройдет 21 апреля, начало — в 22.00 мск. «СЭ» публикует расписание матчей «Кэпиталз» и «столичных» в плей-офф НХЛ. Время начала — московское.

В Кубке Стэнли серия игр продолжается до четырех побед одного из клубов и может продлиться до семи матчей.

Расписание матчей серии первого раунда Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Вашингтон»

21 апреля. 22.00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»

24 апреля. 02.00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»

27 апреля. 02.00. «Вашингтон» — «Рейнджерс»

29 апреля. 03.00. «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Следующие три матча пройдут при необходимости 1 мая, 3 мая и 5 мая.

В финальной серии Кубка Стэнли-2023 «Вегас» в пяти матчах одержал победу над «Флоридой» (4-1).

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