«Флорида» сыграет с «Тампой-Бэй» в серии первого раунда Кубка Стэнли-2024. Их первая встреча пройдет 21 апреля, начало — в 19.30 мск. «СЭ» публикует расписание матчей «Пантерз» и «Лайтнинг» в плей-офф НХЛ. Время начала — московское.

В Кубке Стэнли серия матчей продолжается до четырех побед одной из команд и может продлиться до семи встреч.

Расписание матчей серии первого раунда Кубка Стэнли «Флорида» — «Тампа»

21 апреля. 19.30. «Флорида» — «Тампа-Бэй»

24 апреля. 02.30. «Флорида» — «Тампа-Бэй»

26 апреля. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»

28 апреля. 00.05. «Тампа-Бэй» — «Флорида»

Следующие три матча пройдут при необходимости 29 апреля, 1 мая и 4 мая.

Обладателем Кубка Стэнли-2023 стал «Вегас». В финальной серии «Голден Найтс» обыграли «Флориду» (4-1).

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