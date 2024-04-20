Шестеркин считает, что «Рейнджерс» могут выиграть Кубок Стэнли

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин оценил шансы команды на победу в Кубке Стэнли.

«Да почему бы и не мы? Это правда. Нам просто нужно усердно работать в каждой игре, и тогда всё может случиться. В этом сезоне у нас довольно хорошая команда. Все показали свой лучший хоккей, и нам просто нужно быть сильными и держаться вместе», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» со 114 очками финишировали на первом месте Восточной конференции НХЛ. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Вашингтоном». Стартовый матч серии пройдет в Нью-Йорке в воскресенье, 21 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.