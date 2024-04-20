Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

В ночь с 20 на 21 апреля по московскому времени стартует Кубок Стэнли-2024. «СЭ» публикует информацию о способах просмотра матчей плей-офф НХЛ в России.

Как смотреть матчи плей-офф НХЛ 2024

Официально в России не показывают игры НХЛ из-за отзыва прав со стороны лиги. При этом видеотрансляции матчей Кубка Стэнли-2024 доступны бесплатно в тематических группах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько примеров — 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант и 4-й вариант.

Матчи плей-офф НХЛ также показывают в приложениях букмекерских контор при обязательной регистрации.

Следите за ключевыми событиями игр Кубка Стэнли-2024 с помощью матч-центра «СЭ».

Кубок Стэнли 2024: пары плей-офф первого раунда

Восточная конференция

«Рейнджерс» — «Вашингтон»

«Каролина» — «Айлендерс»

«Флорида» — «Тампа-Бэй»

«Бостон» — «Торонто»

Западная конференция

«Даллас» — «Вегас»

«Виннипег» — «Колорадо»

«Ванкувер» — «Нэшвилл»

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Обладателем Кубка Стэнли-2023 стал «Вегас». В финальной серии «Голден Найтс» обыграли «Флориду» (4-1).

Плей-офф НХЛ-2023/24: последние новости, расписание и результаты матчей