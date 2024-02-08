«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» дома обыграли «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За клуб из Нью-Йорка голамы забили Джимми Веси (дубль) и Джонни Бродзински. У «Лайтнинг» отличился Брэндон Хагель.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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