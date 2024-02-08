Сергачев получил травму в первом матче после возвращения в состав «Тампы»

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3).

Россиянин получил повреждение во втором периоде встречи. Он столкнулся с нападающим «Рейнджерс» Алексисом Лафренье, после чего неудачно упал, повредив левую ногу.

Врачи вышли на лед и оказывали Сергачеву первую помощь. Защитник покинул лед на носилках, при этом закрывая лицо.

25-летний хоккеист только вернулся в состав «Тампы» после травмы, полученной 20 декабря в матче с «Сент-Луисом» (6:1). Он пропустил 17 матчей.