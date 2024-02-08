Дадонов признан третьей звездой матча «Торонто» — «Даллас»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Даллас» (5:4).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов. 34-летний россиянин оформил дубль.

Второй звездой признан форвард «Лайтнинг» Джон Тавареш, который набрал 3 (1+2) очка. Возглавил тройку его одноклубник Вильям Нюландер, оформивший дубль и сделавший голевую передачу.