Пресс-служба «Рейнджерс» в своей соцсети прокомментировала вылет команды в финале Восточной конференции от «Тампы» (1:2).

«Напряженная серия двух великих команд. Поздравления «Тампе»!» — говорится в сообщении.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Лайтнинг». «Тампа» стала победителем Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли в третий раз подряд. Соперником команды по финалу станет «Колорадо».