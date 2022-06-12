Кучеров и Палат стали лучшими бомбардирами «Тампы» в серии против «Рейнджерс»

Статистика нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс»

«Тампа» победила «Рейнджерс» в финале Восточной конференции Кубка Стэнли со счетом 4-2 в серии.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров принял участие во всех шести матчах и набрал 8 (3+5) очков при 23 бросках и показателе полезности «+4».

Кучеров разделил звание лучшего бомбардира «Тампы» в серии против «Рейнджерс» со своим одноклубником Онджеем Палатом, у которого 4 гола и 4 результативных передачи.

Всего у Кучерова в нынешнем розыгрыше плей-офф 23 (7+16) очка, 28-летний россиянин является лучшим бомбардиром своей команды в этом Кубке Стэнли.

В финале плей-офф «Тампа» встретится с «Колорадо». Первый матч серии запланирован на 16 июня, начало — в 3.00 (мск).