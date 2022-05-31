«Рейнджерс» победили в восьмом из девяти последних решающих матчей серии плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» одержали победу над «Каролиной» в седьмом полуфинальном матче Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой гостей со счетом 6:2.

Таким образом, «Нью-Йорк» победил в серии со счетом 4-3 и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ, где встретится с «Тампой».

Отметим, что «Рейнджерс» победили в восьмой из девяти последних решающих игр Кубка Стэнли. Единственное поражение из этих девяти матчей команда потерпела в решающей встрече серии с «Лайтнинг» в 2015 году.