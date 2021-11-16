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«Рейнджерс» не будут возвращать Кравцова из «Трактора» до конца сезона

19:08
Виталия Кравцов. Фото Getty Images
Виталия Кравцов. Фото Getty Images
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«Рейнджерс» не будут возвращать нападающего Виталия Кравцова из КХЛ, где он выступает на правах аренды за «Трактор». Россиянин проведет полноценный сезон на родине, сообщает журналист Винс Меркольяно.

В «Рейнджерс» сразу несколько нападающих получили травмы, а вингер Сэм Блэй вовсе и выбыл до конца сезона. Однако руководство клуба из Нью-Йорка не поменяло планов относительно Кравцова.

«Рейнджерс» выбрали Кравцова на драфте НХЛ в первом раунде под общим девятым номером в 2018 году. В прошлом сезоне форвард провел за клуб из Нью-Йорка 20 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

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Иван Шитик все материалы автора
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