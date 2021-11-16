«Рейнджерс» не будут возвращать Кравцова из «Трактора» до конца сезона

«Рейнджерс» не будут возвращать нападающего Виталия Кравцова из КХЛ, где он выступает на правах аренды за «Трактор». Россиянин проведет полноценный сезон на родине, сообщает журналист Винс Меркольяно.

В «Рейнджерс» сразу несколько нападающих получили травмы, а вингер Сэм Блэй вовсе и выбыл до конца сезона. Однако руководство клуба из Нью-Йорка не поменяло планов относительно Кравцова.

«Рейнджерс» выбрали Кравцова на драфте НХЛ в первом раунде под общим девятым номером в 2018 году. В прошлом сезоне форвард провел за клуб из Нью-Йорка 20 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.