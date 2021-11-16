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Овечкин трогательно поздравил жену с днем рождения

18:54
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин трогательно поздравил свою жену Анастасию Шубскую с днем рождения.

«Моя сладость, моя любовь, моя прелесть, с твоим днем! Мы с малышами очень тебя любим! Спасибо, что даришь тепло, заботу и радость каждый день! Очень люблю», — написал Овечкин в Instagram.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

Шубская и Овечкин поженились в августе 2016 года. Их первенец Сергей родился в августе 2018 года. В мае 2020 года в семье родился второй сын, его назвали Ильей.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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