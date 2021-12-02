«Рейнджерс» переиграли «Филадельфию». Панарин набрал 2 очка

«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Команда из Нью-Йорка одержала четвертую победу кряду.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей. На счету голкипера Игоря Шестеркина 33 сэйва. Его признали первой звездой встречи.

«Рейнджерс» идут на 5-м месте в Восточной конференции. «Филадельфия» располагается на 12-й строчке.