В ночь на 2 декабря в рамках регулярного чемпионата НХЛ пройдет шесть матчей.

«Рейнджерс» — «Филадельфия» (3.00 мск)

«Детройт» — «Сиэтл» (3.30)

«Оттава» — «Ванкувер» (3.30)

«Торонто» — «Колорадо» (3.30)

«Анахайм» — «Вегас» (6.00)

«Эдмонтон» — «Питтсбург» (6.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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