НХЛ: «Рейнджерс» — «Филадельфия», «Торонто» — «Колорадо» и другие матчи
18:00
В ночь на 2 декабря в рамках регулярного чемпионата НХЛ пройдет шесть матчей.
«Рейнджерс» — «Филадельфия» (3.00 мск)
«Детройт» — «Сиэтл» (3.30)
«Оттава» — «Ванкувер» (3.30)
«Торонто» — «Колорадо» (3.30)
«Анахайм» — «Вегас» (6.00)
«Эдмонтон» — «Питтсбург» (6.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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