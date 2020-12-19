Регулярный сезон НХЛ стартует 13 января и будет состоять из 56 игр

Руководство НХЛ и профсоюза игроков достигли соглашения по срокам нового сезона лиги, сообщает официальный сайт НХЛ.

Регулярный сезон стартует 13 января 2021 года и будет состоять из 56 матчей вместо 82.

Соглашение подписано заместителем комиссара НХЛ Биллом Дэйли, ожидается согласие совета директоров и профсоюза хоккеистов.

Игры будут проводиться в рамках новых дивизионов, в том числе одного из семи канадских команд. Лиге пришлось приспособиться к ужесточенным условиям пересечения границы между Канадой и США, а также ограничениям на собрания в связи с коронавирусом.

Из-за пандемии предыдущий сезон доигрывался в усеченном формате в так называемых «пузырях», а новый не стартовал до сих пор. Последняя игра в НХЛ — шестой матч финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Далласом» (2:0) — состоялась 28 сентября.