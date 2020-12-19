НХЛ в новом сезоне изменит состав дивизионов, в одном будет семь команд Канады
10:27
Руководство лиги изменит состав дивизионов на новый сезон. Как сообщал официальный сайт лиги, в одном из них будет представлено семь канадских команд, то есть «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Ванкувер», «Эдмонтон», «Калгари» и «Виннипег».
Данное решение принято в связи с коронавирусом и ограничениями по пересечению американо-канадской границы.
Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн назвал состав остальных дивизионов:
«Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон».
«Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Флорида», «Нэшвилл», «Тампа-Бэй».
«Анахайм», «Аризона, «Колорадо», «Лос-Анджелес», Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас».
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