Рашит Давыдов рассказал о дружбе Шестеркина и Сорокина: «Настоящие кореша»

Бывший тренер вратарей СКА и сборной России Рашит Давыдов, которого Игорь Шестеркин персонально поблагодарил в речи по случаю выигрыша «Везина Трофи», рассказал «СЭ» о дружбе двух вратарей-ровесников — Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина.

— С Сорокиным они друзья. Дружат очень плотно, и это происходит с юношеских и молодежной сборных. Да, несмотря на то, что всегда были конкурентами! Постоянно на связи, все время прикалываются, подшучивают друг над другом. Настоящие кореша. Сначала соперничали в молодежке, потом — между СКА и ЦСКА, а потом еще и выяснилось, что оба поедут в разные клубы Нью-Йорка...

Теперь любопытно наблюдать за их дружеским противостоянием в НХЛ. Это реально крутая и интересная история, в которой успехи есть у обоих. Сначала Сорокин в тандеме с Семеном Варламовым вышел в полуфинал Кубка Стэнли, теперь то же самое в роли безоговорочно основного вратаря удалось Игорю. Не говоря уже о «Везине» и номинации на «Харт».

Прошлым летом, когда мы с Игорем работали, Илюха тоже присоединился к нам на неделю. Это показывает, что в их отношениях не изменилось ничего. И это здорово.