Тренер вратарей Давыдов рассказал, когда понял, что у Шестеркина — большое будущее

Бывший тренер вратарей СКА и сборной России Рашит Давыдов, которого Игорь Шестеркин персонально поблагодарил в речи по случаю выигрыша «Везина Трофи», рассказал «СЭ», когда понял, что у Шестеркина — большое будущее.

— Первое мое рабочее знакомство с Игорем произошло весной 2016 года на этапе подготовки к чемпионату мира в Москве, — сказал Давыдов. — Тогда мы с тренерским штабом во главе с Олегом Знарком были на стадии перехода из московского «Динамо» в СКА. Игорь был молодым запасным вратарем питерского клуба, игравшим в нем уже два года, и был привлечен к тренировочному процессу в сборной. Мы специально использовали эту возможность, чтобы познакомиться и начать работать раньше, чем на предсезонке в июле.

В рамках подготовки к ЧМ было две игры со сборной Словакии, которые мы дали провести 20-летнему Шестеркину. И он справился! Причем второй матч сыграл лучше, чем первый. Именно после этих игр я понял, что Игорь будет развиваться и со временем сможет стать основным вратарем в СКА. Сказал об этом Олегу Валерьевичу, так как мы понимали, что не можем зависеть от одного иностранного вратаря команды Микко Коскинена.

Готовясь к сезону-2016/17, мы знали, что Коскинен в сентябре уедет на Кубок мира в Канаду, и СКА останется с парой вратарей Иванников — Шестеркин. Поэтому основательно готовили эту пару к чемпионату КХЛ. Из-за отсутствия в команде Коскинена Игорь сыграл практически без замен десять матчей — и позже, несмотря на возвращение финна, еще шесть.