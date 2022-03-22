Ракелль перешел из «Анахайма» в «Питтсбург»

Шведский нападающий Рикард Ракелль перешел из «Анахайма» в «Питтсбург», информирует пресс-служба НХЛ.

«Утки» взамен получили получил форвардов Зака Астона-Риза и Доминика Симона, вратаря Калле Кланга, а также выбор во втором раунде драфта 2022 года.

В этом сезоне Ракелль провел 51 матч, в которых он набрал 28 (16+12) очков при коэффициенте полезности «-7».

Всего в НХЛ хоккеист провел 550 матчей, в которых забил 154 гола и отдал 185 голевых передач.