Защитник Йоси обошел Капризова и Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

Швейцарский защитник «Нэшвилла» Роман Йоси поднялся на шестое место в гонке бомбардиров НХЛ.

Игрок в понедельник, 22 марта, в матче с «Анахаймом» набрал 2 очка (1+1) и теперь на его счету 77 очков (18+59).

Йоси обошел в гонке бомбардиров российских нападающих Кирилла Капризова и Александра Овечкина. У игрока «Миннесоты» на счету 32 гола и 44 результативные передачи. Форвард «Вашингтона» забросил 40 голов и отдал 36 голевых передач.

В гонке бомбардиров соотечественники занимают восьмое и девятое места.

Лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 91 очко.

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 91 (35+56) очко в 62 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 87 (41+46) в 63 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 86 (21+65) в 62 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 80 (28+52) в 62 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 79 (46+33) в 57 матчах

6. Роман Йоси («Нэшвилл») — 77 (18+59) в 61 матче

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 77 (39+38) в 63 матчах

8.Кирилл Капризов («Миннесота») — 76 (32+44) в 60 матчах

9 Александр Овечкин («Вашингтон») — 76 (40+36) в 62 матчах

10. Микко Рантанен («Колорадо») — 75 (30+45) в 60 матчах