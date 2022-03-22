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Сегодня, 08:35

Защитник Йоси обошел Капризова и Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси.
Фото Getty Images

Швейцарский защитник «Нэшвилла» Роман Йоси поднялся на шестое место в гонке бомбардиров НХЛ.

Игрок в понедельник, 22 марта, в матче с «Анахаймом» набрал 2 очка (1+1) и теперь на его счету 77 очков (18+59).

Йоси обошел в гонке бомбардиров российских нападающих Кирилла Капризова и Александра Овечкина. У игрока «Миннесоты» на счету 32 гола и 44 результативные передачи. Форвард «Вашингтона» забросил 40 голов и отдал 36 голевых передач.

В гонке бомбардиров соотечественники занимают восьмое и девятое места.

Лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 91 очко.

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 91 (35+56) очко в 62 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 87 (41+46) в 63 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 86 (21+65) в 62 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 80 (28+52) в 62 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 79 (46+33) в 57 матчах

6. Роман Йоси («Нэшвилл») — 77 (18+59) в 61 матче

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 77 (39+38) в 63 матчах

8.Кирилл Капризов («Миннесота») — 76 (32+44) в 60 матчах

9 Александр Овечкин («Вашингтон») — 76 (40+36) в 62 матчах

10. Микко Рантанен («Колорадо») — 75 (30+45) в 60 матчах

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
Роман Йоси
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 62 41 21 88
2 Рейнджерс 63 40 23 85
3 Питтсбург 63 38 25 85
4 Вашингтон 64 35 29 80
5 Коламбус 63 32 31 67
6 Айлендерс 60 26 34 61
7 Филадельфия 62 20 42 51
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 61 39 22 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 63 39 24 83
5 Детройт 62 25 37 57
6 Баффало 63 22 41 52
7 Оттава 62 22 40 49
8 Монреаль 63 17 46 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 63 45 18 95
2 Миннесота 61 37 24 78
3 Нэшвилл 63 37 26 78
4 Сент-Луис 61 34 27 77
5 Даллас 61 34 27 71
6 Виннипег 63 29 34 68
7 Чикаго 63 22 41 53
8 Аризона 62 20 42 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 62 38 24 84
2 Лос-Анджелес 64 34 30 76
3 Эдмонтон 63 35 28 75
4 Вегас 65 34 31 72
5 Ванкувер 64 30 34 68
6 Анахайм 65 27 38 65
7 Сан-Хосе 62 27 35 62
8 Сиэтл 63 19 44 44
Результаты / календарь
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22.03 03:00
Монреаль – Бостон
 2 : 3 ОТ
22.03 03:00
Миннесота – Вегас
 3 : 0
22.03 04:30
Колорадо – Эдмонтон
 3 : 2 ОТ
22.03 05:00
Анахайм – Нэшвилл
 3 : 6
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 91
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 87
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 63 41
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 41
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 41 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 42 2.08
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