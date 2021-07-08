Первые секунды после чемпионства: игроки «Тампы» празднуют победу в Кубке Стэнли

Пресс-служба НХЛ опубликовала в Twitter реакцию игроков «Тампы» после финальной сирены в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:0).

Российский вратарь Андрей Василевский сбросил себя маску и ловушку, а в это время на него набросились с объятиями остальные игроки «Лайтнинг», в том числе Никита Кучеров и Михаил Сергачев.

«Тампа» выиграла серию 4-1 и во второй раз подряд стала победителем Кубка Стэнли.