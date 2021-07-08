Первые секунды после чемпионства: игроки «Тампы» празднуют победу в Кубке Стэнли
05:55
Пресс-служба НХЛ опубликовала в Twitter реакцию игроков «Тампы» после финальной сирены в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:0).
Российский вратарь Андрей Василевский сбросил себя маску и ловушку, а в это время на него набросились с объятиями остальные игроки «Лайтнинг», в том числе Никита Кучеров и Михаил Сергачев.
«Тампа» выиграла серию 4-1 и во второй раз подряд стала победителем Кубка Стэнли.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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