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Первые секунды после чемпионства: игроки «Тампы» празднуют победу в Кубке Стэнли

05:55
Радость игроков &quot;Тампы&quot;. Фото Twitter
Радость игроков &amp;quot;Тампы&amp;quot;. Фото Twitter
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Пресс-служба НХЛ опубликовала в Twitter реакцию игроков «Тампы» после финальной сирены в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:0).

Российский вратарь Андрей Василевский сбросил себя маску и ловушку, а в это время на него набросились с объятиями остальные игроки «Лайтнинг», в том числе Никита Кучеров и Михаил Сергачев.

«Тампа» выиграла серию 4-1 и во второй раз подряд стала победителем Кубка Стэнли.

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Евгений Козинов все материалы автора

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