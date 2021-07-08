«Тампа» с Кучеровым, Василевским и Сергачевым второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли

«Тампа» переиграла «Монреаль» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:0). Единственную шайбу на 14-й минуте второго периода забросил Росс Колтон. Ассистировали ему Дэвид Савар и Райан Макдона.

«Лайтнинг» выиграли серию 4-1 и второй раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли. В составе победителей выступают российские хоккеисты Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров.

В сегодняшней встрече Василевский отразил все 22 броска по своим воротам, Сергачев за 20 минут 43 секунды на льду отметился одним броском и четырьмя силовыми приемами, а Кучеров сделал пять бросков за 19 минут и 36 секунд игрового времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Колтон — 4 (Савар, Макдона), 33:27 — 1:0.

Вратари: Василевский — Прайс (58:09 — 58:20, 58:25).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (13+6+11) — 22 (4+10+8).

Наши: Кучеров (19.36/5/0), Сергачев (20.43/1/0) — Романов (12.43/1/0).

8 июля. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 4-1.