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Пять российских вратарей из пяти пропустили в своих матчах НХЛ

04:10
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Все пять российских вратарей клубов НХЛ пропустили шайбы в игровой день регулярного чемпионата 31 января.

Не смогли сохранить свои ворота в непрекосновенности Сергей Бобровский («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Александр Георгиев («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа») и Семен Варламов («Айлендерс»).

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, чья команда пропустила от «Бостона», не принимает участие в матче.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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