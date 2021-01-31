Пять российских вратарей из пяти пропустили в своих матчах НХЛ

Все пять российских вратарей клубов НХЛ пропустили шайбы в игровой день регулярного чемпионата 31 января.

Не смогли сохранить свои ворота в непрекосновенности Сергей Бобровский («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Александр Георгиев («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа») и Семен Варламов («Айлендерс»).

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, чья команда пропустила от «Бостона», не принимает участие в матче.