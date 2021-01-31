Пять российских вратарей из пяти пропустили в своих матчах НХЛ
04:10
Все пять российских вратарей клубов НХЛ пропустили шайбы в игровой день регулярного чемпионата 31 января.
Не смогли сохранить свои ворота в непрекосновенности Сергей Бобровский («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Александр Георгиев («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа») и Семен Варламов («Айлендерс»).
Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, чья команда пропустила от «Бостона», не принимает участие в матче.
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