«Нью-Джерси» уступил «Баффало» по буллитам, Гусев снова не набрал очков

«Баффало» в серии буллитов победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

Российский нападающий «Дьяволов» Никита Гусев провел на льду почти 14 минут, но не набрал очков и закончил встречу с показателем полезности «-1». Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов.

На счету Гусева в нынешнем сезоне пока только 1 голевая передача.

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«Баффало» — «Нью-Джерси» — 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Стаал — 3 (Холл, Монтур), 29:03 — 1:0. Смит — 2 (бол., Суббан, Заха), 38:35 — 1:1. Юнссон — 1 (Хьюз, Сиверсон), 41:37 — 1:2. Ридер — 3 (Икин, Миллер), 42:18 — 2:2. Улофссон — 4 (бол., Далин, Холл), 50:56 — 3:2. Куокканен — 1 (Маклеод, Бастиан), 54:41 — 3:3.

Победный буллит: Айкел.

Вратари: Улльмарк — Уэджвуд.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (7+14+8+2) — 34 (6+11+15+2).

Наши: — - Гусев (13.53/4/-1), Куликов (21.20/0/0).

30 января. Баффало. KeyBank Center.