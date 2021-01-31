Василевский чуть не совершил результативную ошибку в матче с «Нэшвиллом»
04:48
В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Нэшвиллом» произошел курьезный момент.
Голкипер «Лайтнинга» Андрей Василевский отбил шайбу коньком перед своими воротами, однако не смог ее сразу остановить. После этого россиянин успел поймать шайбу на линии ворот.
Talk about close ?pic.twitter.com/WD94mlzAcC— Hockey Night in Canada (@hockeynight) January 31, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю