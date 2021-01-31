Василевский чуть не совершил результативную ошибку в матче с «Нэшвиллом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Нэшвиллом» произошел курьезный момент.

Голкипер «Лайтнинга» Андрей Василевский отбил шайбу коньком перед своими воротами, однако не смог ее сразу остановить. После этого россиянин успел поймать шайбу на линии ворот.