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Василевский чуть не совершил результативную ошибку в матче с «Нэшвиллом»

04:48
Андрей Василевский. Фото ХК "Тампа"
Андрей Василевский. Фото ХК "Тампа"
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В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Нэшвиллом» произошел курьезный момент.

Голкипер «Лайтнинга» Андрей Василевский отбил шайбу коньком перед своими воротами, однако не смог ее сразу остановить. После этого россиянин успел поймать шайбу на линии ворот.

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