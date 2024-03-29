Президент ИИХФ отреагировал на переход Федотова в НХЛ

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» высказался о переходе экс-вратаря ЦСКА Ивана Федотова в «Филадельфию».

«Без комментариев. Дисциплинарный процесс по поводу сезона-2023/24 продолжается», — сказал Тардиф «СЭ».

Как сообщал «СЭ», Иван Федотов продолжит карьеру в НХЛ. В ближайшее время 27-летний голкипер присоединится к «Филадельфии». Об этом сообщила пресс-служба «Флайерз».

Федотов подписал контракт с «Филадельфией» в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.