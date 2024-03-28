Иван Федотов продолжит карьеру в НХЛ

В четверг, 28 марта ЦСКА объявил о расторжении контракта с вратарем Иваном Федотовым.

По информации «СЭ», 27-летний голкипер продолжит карьеру в НХЛ, где правами на него владеет «Филадельфия».

Летом 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.