Черкас: «Все остались в проигрыше — и ЦСКА, и Федотов»

Российский тренер Сергей Черкас прокомментировал переход голкипера Ивана Федотова в «Филадельфию» из ЦСКА.

29 марта клуб из Пенсильвании объявил о подписании вратаря.

«Федотов правильно делает, что едет в НХЛ, надо попробовать там свои силы. Но ему будет очень тяжело. Все остались в проигрыше от этой истории — и ЦСКА, и Федотов», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Федотов подписал контракт с «Филадельфией» в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

Перед началом сезона-2023/24 голкипер вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года. В этом сезоне он провел за армейцев 44 матча в регулярном чемпионате и 5 игр в плей-офф КХЛ.