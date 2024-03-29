Бердников: «Для Кузнецова переход в «Каролину» — это суперобмен»

Бывший форвард «Спартака» Вадим Бердников прокомментировал обмен Евгения Кузнецова из «Вашингтона» в «Каролину».

«Пошел ли этот переход ему на пользу? Сто процентов на пользу. Ему нужны были перемены, плюс команда хотела получить его. В «Каролине» много мастеровитых игроков, и я как раз говорил, что Кузе нужны такие партнеры, каких стало не хватать в «Вашингтоне». Для него это суперобмен, и я знаю, что он доволен. «Каролина» может побороться за Кубок Стэнли», — приводит «РБ Спорт» слова Бердникова.

За «Каролину» 31-летний Кузнецов на данный момент провел 12 матчей и набрал 6 (2+4) очков. 2 марта стало известно, что Кузнецов прошел программу помощи игрокам НХЛ.