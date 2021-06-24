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Пойнт установил рекорд «Тампа-Бэй» в плей-офф НХЛ

06:12
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Канадский нападающий «Тампа-Бэй» Брейден Пойнт забросил шайбу в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли против Айлендерс (2:3 ОТ, 3-3 в серии) и продлил свою голевую серию в текущем плей-офф до девяти игр.

Это 14-я шайба в нынешнем плей-офф, что является повторением его личного рекорда, установленного в прошедшем сезоне.

Пойнт повторил достижение Марио Лемье и Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ, которые также по два раза за карьеру добирались до отметки в 14 голов в Кубке Стэнли. Рекорд принадлежит Яри Курри, у которого четыре раза минимум по 14 шайб в плей-офф). Далее идет Майк Босси, у которого три раза не менее 14 шайб.

Пойнт также установил клубный бомбардирский рекорд. Он первый игрок «Тампы», который набирал очки в девяти матчах подряд в плей-офф.

При этом за последние десять лет только четыре игрока НХЛ проводили более длительные серии. В прошлом году Натан Маккиннон набирал очки в 14 матчах подряд, в 2018 году россиянин Евгений Кузнецов в 11 матчах. Микко Рантанен в 2020-м и Анже Копитар в 2014-м набирали очки в десяти матчах подряд.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей