«Айлендерс» сравняли счет в серии с «Тампой»

«Айлендерс» в овертайме выиграли у «Тампы» (3:2 ОТ) в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли. Счет в серии стал равный — 3-3.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 22 из 24 бросков по своим воротам. Андрей Василевский из «Лайтнинг» сделал 25 сэйвов при 28 бросках по его воротам.

Решающая игра серии состоится 26 июня.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/2 финала

Шестой матч

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Пойнт — 14 (Чирелли), 16:02 — 0:1. Чирелли — 4 (Палат, Пойнт), 32:36 — 0:2. Эберле — 4 (Барзал, Грин), 34:22 — 1:2. Мэйфилд — 2 (Барзал, Пелек), 51:16 — 2:2. Бовилье — 5, 61:08 — 3:2.

Вратари: Варламов — Василевский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (7+11+9+1) — 24 (6+9+9+0).

Наши: — - Кучеров (0.46/0/0), Сергачев (22.47/0/0).

24 июня. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Счет в серии: 3-3.