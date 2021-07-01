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«Потерял к нему всякое уважение». Болельщики раскритиковали Кучерова за силовой прием

09:15
Никита Кучеров. Фото AFP
Никита Кучеров. Фото AFP
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«Тампа» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Монреаль» со счетом 3:1.

В одном из эпизодов встречи форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров применил силовой прием на нападающем «Канадиенс» Йоэле Армии. В соцсетях раскритиковали действия россиянина.

Goalofsso68: «Если бы не финал, это была бы дисквалификация».

Its4gamesNot3: «Беттман, крупнейшее мошенничество во всех видах спорта».

CoachTigro: «НХЛ объявляет, что Армию оштрафовали на максимально допустимый размер в 5000 долларов за то, что он приблизился к недавно восстановившемуся бедру Кучерова».

LeeWhitley10: «Потерял всякое уважение к Кучерову в этой серии».

fidelityalt: «Это штраф, который просто нельзя было пропустить. Невероятно».

Mat_Brazers: «У Кучерова столько талантов, но он решает играть как крыса».

Счет в серии 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей