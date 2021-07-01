Защитник «Тампы» Макдона считает, что Василевский стал самой большой частью победы во втором матче с «Монреалем»

Защитник «Тампы» Райан Макдона прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского во втором матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:1).

Российский голкипер отразил 42 броска по своим воротам и стал первой звездой матча.

«В матчах дома и на выезде он костяк этой команды. О нем не скажешь достаточно хороших слов. Мы, конечно, хотели сделать его вечер немного проще, но, черт возьми, он абсолютный воин. Очевидно, он стал самой большой частью нашей победы сегодня», — приводит слова Макдоны официальнй сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.