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Защитник «Тампы» Макдона считает, что Василевский стал самой большой частью победы во втором матче с «Монреалем»

08:49
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Защитник «Тампы» Райан Макдона прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского во втором матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:1).

Российский голкипер отразил 42 броска по своим воротам и стал первой звездой матча.

«В матчах дома и на выезде он костяк этой команды. О нем не скажешь достаточно хороших слов. Мы, конечно, хотели сделать его вечер немного проще, но, черт возьми, он абсолютный воин. Очевидно, он стал самой большой частью нашей победы сегодня», — приводит слова Макдоны официальнй сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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