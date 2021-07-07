Полиция раскрыла содержание звонков в 911 после смерти латвийского вратаря Кивлениекса

Обнародовано содержание звонков в 911 после того, как пострадал от фейерверка и впоследствии умер голкипер «Коламбуса» Матисс Кивлениекс.

«Неудачный запуск фейерверка, — сказал человек, звонивший в экстренную службу. — Он в сознании, в сознании», — добавил он, отвечая на вопрос диспетчера.

Второй человек, который звонил в 911 сказал: «Эй, у нас есть человек, в которого попало фейерверком, можете приехать сюда немедленно?» Диспетчер ответил: «Мы уже знаем об этом. Он в сознании и разговаривает с вами?». «Он дышит. У нас здесь есть медсестра», — ответил звонивший.

Был и третий человек, который позвонил в службу спасения. Он сказал, что в человека попало фейерверком и попросил немедленно приехать.

Ранее сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой. Позднее появилась новая информация о случившемся.

«Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейерверка и, поскользнувшись, упал и ударился головой о бетон», — цитирует издание The Athletic лейтенанта полиции Нови Джейсона Мейера.

Голкиперу было 24 года. Кивлениекс начинал карьеру в клубе «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку. Вратаря не выбрали на драфте, но со временем он попал в систему «Коламбуса».

Всего в НХЛ Кивлениекс провел восемь матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 процента отраженных бросков.