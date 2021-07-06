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Перри: «Прайс дал шанс «Монреалю» набрать скорость и запустить двигатель»

6 июля 2021, 23:50
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Нападающий «Монреаля» Кори Перри прокомментировал результат четвертого матча финала Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2 ОТ).

«Прайс? Вчера вечером он определенно дал нам шанс набрать скорость и запустить наш двигатель. У нас получилось не самое быстрое начало, и они оказывали на нас давление. Не могу сказать, что мы позволили им создать много голевых моментов в первом периоде.

Первая половина стартового периода осталась за ними, но мы нашли способ остаться в игре и в итоге смогли уйти на перерыв с преимуществом в счете. Прайс сделал несколько важных сэйвов, а Джош Андерсон забил гол. И все это позволило нам дальше по ходу матча чувствовать себя более комфортно», — цитирует Перри русскоязычный сайт НХЛ.

После четырех матчей в серии ведут «Лайтнинг» (3-1). Пятый матч состоится в Тампе на «Амали Арене» 8 июля.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/canadiens-nuzhen-eshche-odin-podvig-ot-praica/c-325584184

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