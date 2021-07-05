Названа возможная причина смерти латвийского вратаря Кивлениекса

5 июля стало известно о смерти голкипера «Коламбуса» Матисса Кивлениекса. По неофициальной информации, причиной гибели 24-летнего спортсмена стал «несчастный случай с пиротехникой», сообщает Apollo.

Кивлениекс был основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года, на котором команда заняла 11-е место. Он провел на турнире четыре матча. Также вратарь выступал на ЧМ-2018, на котором латвийцы заняли восьмое место.