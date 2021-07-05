Американская полиция сообщила новые подробности гибели латвийского вратаря «Коламбуса»

Полиция города Нови, штата Мичиган, где произошел инцидент, связанный с трагической смертью голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса, сообщила новые подробности произошедшего.

«Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейерверка, и, поскользнувшись, упал и ударился головой о бетон», — цитирует издание The Athletic лейтенанта полиции Нови Джейсона Мейера.

Голкиперу было 24 года. Кивлениекс начинал карьеру в клубе «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку.

Голкипера не выбрали на драфте, но со временем он попал в систему «Коламбуса».

Всего в НХЛ Кивлениекс провел 8 матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 проценте отраженных бросков.