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Американская полиция сообщила новые подробности гибели латвийского вратаря «Коламбуса»

17:44
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Полиция города Нови, штата Мичиган, где произошел инцидент, связанный с трагической смертью голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса, сообщила новые подробности произошедшего.

Матисс Кивлениекс.«Потеря для всей латвийской нации». Месяц назад он остановил Канаду, а вчера стал жертвой ужасной трагедии

«Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейерверка, и, поскользнувшись, упал и ударился головой о бетон», — цитирует издание The Athletic лейтенанта полиции Нови Джейсона Мейера.

Голкиперу было 24 года. Кивлениекс начинал карьеру в клубе «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку.

Голкипера не выбрали на драфте, но со временем он попал в систему «Коламбуса».

Всего в НХЛ Кивлениекс провел 8 матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 проценте отраженных бросков.

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Иван Богун все материалы автора

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