Плющев поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал предстоящую финальную серию Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо».

«Когда две команды выходят в финал, они обе достойны того, чтобы его выиграть. Успех будет зависеть от тренерской работы, работы психологов, работы игроков перед матчем, игра вратарей... Очень много компонентов, которые влияют на результат. Не рискну сказать, что у кого-то есть преимущество», — приводит слова Плющева «Газета.ru».

В финале Восточной конференции «Тампа» победила «Рейнджерс» со счетом 4-2 в серии. Российские голкиперы «Тампы» Андрей Василевский и «Рейнджерс» Игорь Шестеркин были признаны второй и третьей звездами матча.

В финале Кубка Стэнли «Лайтнинг» сыграют с «Колорадо». Первый матч серии пройдет 16 июня, начало — в 3.00 (мск).