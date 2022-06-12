Виталий Кравцов подписал контракт с «Рейнджерс» на год

Нападающий Виталий Кравцов вернулся в «Рейнджерс». Он подписал односторонний контракт с клубом из Нью-Йорка на год, сообщает Twitter агентства, которое представляет интересы игрока.

Ранее нападающий не стал принимать новое контрактное предложение от «Трактора».

В прошедшем сезоне «Трактор» арендовал своего воспитанника у «Рейнджерс».

22-летний Кравцов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 19 матчей, записав в актив 13 (6+7) очков. В плей-офф хоккеист в 15 матчах забросил 7 шайб и сделал 3 передачи.

«Рейнджерс» выбрали Кравцова на драфте НХЛ в первом раунде под общим девятым номером в 2018 году.