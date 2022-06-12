Отец Василевского прокомментировал выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли

Отец вратаря «Тампы» Андрея Василевского Андрей Василевский — старший прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли.

«Мало того, что они два кубка подряд взяли, они еще идут за третьим. Что касается игры Василевского в этой встрече, то противостояние с вратарем «Рейнджерс» Игорем Шестеркиным было в интеллекте. Между ними всего год разницы, Шестеркин более голодный, он это доказал, он молодец, но Андрей не дал себя обыграть», — приводит слова Василевского — старшего ТАСС.

Также отец вратаря «Тампы» считает, что атака «Лайтнинг» была сильнее, чем у «Рейнджерс».

«Все-таки атака «Тампы» была сильнее, чем у «Нью-Йорк Рейнджерс», по именам и фамилиям. Вратари были одинаковые, защита у «Рейнджерс» посильнее была чуть-чуть, но атака у «Тампы» просто преобладала. «Тампа» умеет выжимать победу из последних возможностей, которые можно использовать в свою пользу», — добавил Василевский — старший.

В финале Восточной конференции «Тампа» победила «Рейнджерс» со счетом 4-2 в серии.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо». Первый матч серии пройдет 16 июня, начало — в 3.00 (мск).