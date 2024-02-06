«Питтсбург» сыграет с «Виннипегом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 7 февраля. Матч пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Питтсбург» — «Виннипег» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических группах.

«Пингвинз» набрали 51 очко и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Джетс» с 65 баллами располагаются на 4-й строчке «Запада».

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