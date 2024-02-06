«Вашингтон» встретится с «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 7 февраля. Игра состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Вашингтон» — «Монреаль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических пабликах в соцсети «ВКонтакте».

«Кэпиталз» набрали 51 очко и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Канадиенс» с 48 баллами располагаются на 14-й строчке Востока.

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