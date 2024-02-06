Рыбин считает, что Кузнецов может вернуться в Россию

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о российском нападающем «Вашингтона» Евгении Кузнецове, который был направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ.

«Я давно говорил, что Кузнецову нужно отложить в сторону все шутки с прибаутками и сконцентрироваться на своей игре. При всем уважении к нему, как мне кажется, свой контракт с клубом он все равно не отрабатывает. Мы часто говорим об омоложении «Вашингтона», уходе Александра Овечкина, но я думаю, что скорее обменяют Евгения или он окажется на выкупленном контракте. В НХЛ никто шутить не будет, и может вообще получиться так, что в скором времени он вернется в Россию. Могут ли Кузнецов и Ничушкин стать примером для других игроков НХЛ с подобными проблемами? Ну какой это пример? Это антипример и скорее проблема, ничего в этом хорошего нет. Профессионал, наоборот, должен быть выше этого. Овечкин же не оказывается в таких ситуациях. Его обожают миллионы мальчишек как в нашей стране, так и во всем мире. Не хватает ли сейчас Александру помощи Кузнецова? Думаю, Никлас Бэкстрем был для него более мощным помощником, с ним он давным-давно побил бы рекорд Гретцки. Евгений недотягивает до уровня шведа», — приводит слова Рыбина RT.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ. Программа работает с хоккеистами, имеющими психологические проблемы, а также алкогольную или наркотическую зависимость.

15 января стало известно, что другой российский хоккеист — нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пройдет программу помощи игрокам НХЛ.