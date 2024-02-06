Рыбин считает, что Кузнецов может вернуться в Россию
Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о российском нападающем «Вашингтона» Евгении Кузнецове, который был направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ.
«Я давно говорил, что Кузнецову нужно отложить в сторону все шутки с прибаутками и сконцентрироваться на своей игре. При всем уважении к нему, как мне кажется, свой контракт с клубом он все равно не отрабатывает. Мы часто говорим об омоложении «Вашингтона», уходе Александра Овечкина, но я думаю, что скорее обменяют Евгения или он окажется на выкупленном контракте. В НХЛ никто шутить не будет, и может вообще получиться так, что в скором времени он вернется в Россию. Могут ли Кузнецов и Ничушкин стать примером для других игроков НХЛ с подобными проблемами? Ну какой это пример? Это антипример и скорее проблема, ничего в этом хорошего нет. Профессионал, наоборот, должен быть выше этого. Овечкин же не оказывается в таких ситуациях. Его обожают миллионы мальчишек как в нашей стране, так и во всем мире. Не хватает ли сейчас Александру помощи Кузнецова? Думаю, Никлас Бэкстрем был для него более мощным помощником, с ним он давным-давно побил бы рекорд Гретцки. Евгений недотягивает до уровня шведа», — приводит слова Рыбина RT.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ. Программа работает с хоккеистами, имеющими психологические проблемы, а также алкогольную или наркотическую зависимость.
15 января стало известно, что другой российский хоккеист — нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пройдет программу помощи игрокам НХЛ.
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|29
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|20
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|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|50
|32
|18
|68
|2
|Даллас
|49
|30
|19
|66
|3
|Виннипег
|47
|30
|17
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|49
|21
|28
|47
|8
|Чикаго
|50
|14
|36
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|49
|33
|16
|71
|2
|Вегас
|50
|29
|21
|64
|3
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|6
|Калгари
|49
|22
|27
|49
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|6.02
|03:00
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Торонто – Айлендерс
|2 : 3
|6.02
|03:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|2 : 1 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|85
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|50
|85
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|49
|72
|И
|Г
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Остон Мэттьюс
Торонто
|47
|40
|
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Сэм Райнхарт
Флорида
|49
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|33
|И
|КН
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Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
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Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
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|1.94