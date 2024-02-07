«Питтсбург» победил «Виннипег»

«Питтсбург» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Джетс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российские хоккеисты Евгений Малкин («Пингвинз») и Владислав Наместников («Джетс») не отметились результативными действиями.

«Питтсбург» набрал 53 очка и идет на 10-м месте в Восточной конференции. «Виннипег» располагается на 4-й строчке в Западной конференции — 65 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Виннипег» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Летанг — 4, 7:16 — 1:0. Картер — 6 (бол., Эллер, Карлссон), 27:33 — 2:0. Раст — 12 (бол., Гюнцель, Кросби), 29:03 — 3:0.

Вратари: Джерри — Хеллибак.

Штраф: 4 — 5.

Броски: 27 (12+9+6) — 23 (8+8+7).

Наши: Малкин (17.38/1/0) — Наместников (10.40/1/0).

7 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17086 зрителей.