Дубль Линдхольма помог «Ванкуверу» обыграть «Каролину». Кочетков сделал 16 сэйвов

«Ванкувер» переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Кэнакс» прервали трехматчевую победную серию «Харрикейнз».

Россиский голкипер Петр Кочетков отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

«Ванкувер» набрал 73 очка и лидирует в Западной конференции. «Каролина» идет на 4-м месте в Восточной конференции — 61 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Ванкувер» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Мартинук — 8 (мен., Терявяйнен), 4:25 — 1:0. Линдхольм — 9 (бол., Хьюз, Петтерссон), 17:23 — 1:1. Линдхольм — 10 (бол., Хьюз, Босер), 36:30 — 1:2. Ахо — 18 (бол., Бернс, Джарвис), 38:32 — 2:2. Миллер — 22 (Босер, Майерс), 44:00 — 2:3.

Вратари: Кочетков (57:42) — Демко.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (4+8+12) — 19 (12+4+3).

Наши: Орлов (17.19/0/0) — Задоров (16.23/1/0), Михеев (17.58/1/-1).

7 февраля. Роли. PNC Arena. 18700 зрителей.