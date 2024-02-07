«Филадельфия» прервала победную серию «Флориды»

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«Филадельфия» переиграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Флайерз» прервали четырехматчевую победную серию «Пантерз».

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

«Флорида» с 66 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 8-й строчке — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Филадельфия» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Верхэге — 25 (бол.), 9:22 — 1:0. Конекны — 23 (Фараби, Уокер), 33:33 — 1:1. Кэйтс — 2, 42:36 — 1:2.

Вратари: Столарз (57:10) — Эрссон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (10+8+3) — 25 (5+12+8).

Наши: Куликов (16.58/1/0) — Замула (14.46/0/0).

7 февраля. Санрайз. FLA Live Arena. 17340 зрителей.