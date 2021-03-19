«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин помещен в список травмированных, сообщает 18 марта официальный сайт клуба. Также в список попал и нападающий Тедди Блюгер, а покинул его защитник Джон Марино.
Во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и вынужден был покинуть площадку.
В текущем сезоне россиянин сыграл в 28 матчах и набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности «-2».
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