«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин помещен в список травмированных, сообщает 18 марта официальный сайт клуба. Также в список попал и нападающий Тедди Блюгер, а покинул его защитник Джон Марино.

Во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и вынужден был покинуть площадку.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 28 матчах и набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности «-2».