Григоренко вернулся в основу «Коламбуса» после драфта отказов
21:33
Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко попал в заявку на матч регулярного сезона НХЛ против «Каролины», сообщает Twitter команды 18 марта.
26-летний россиянин был выставлен на драфт отказов, однако ни один из клубов НХЛ не заинтересовался услугами форварда. Встречу с «Каролиной» Григоренко начнет в четвертом звене.
Матч «Каролина» — «Коламбус» состоится в пятницу, 19 марта. Начало — в 2.00 (мск). В нынешнем сезоне НХЛ Григоренко провел 18 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.
Thursday night lines ?#CBJ | @BlueTech_Inc pic.twitter.com/ZWfvbwcgmD— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) March 18, 2021
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