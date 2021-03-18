Григоренко вернулся в основу «Коламбуса» после драфта отказов

Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко попал в заявку на матч регулярного сезона НХЛ против «Каролины», сообщает Twitter команды 18 марта.

26-летний россиянин был выставлен на драфт отказов, однако ни один из клубов НХЛ не заинтересовался услугами форварда. Встречу с «Каролиной» Григоренко начнет в четвертом звене.

Матч «Каролина» — «Коламбус» состоится в пятницу, 19 марта. Начало — в 2.00 (мск). В нынешнем сезоне НХЛ Григоренко провел 18 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.