«Питтсбург» обыграл «Миннесоту». Малкин набрал одно очко

«Питтсбург» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Уайлд» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал одну голевую передачу. Для него она стала 56-й в текущем сезоне.