Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне. Он поразил ворота Сорокина

«Тампа-Бэй» отыграла одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Счет после второго периода — 4:1 в пользу «островитян».

Голом на 17-й минуте второго периода отметился российский нападающий Никита Кучеров. Для него это 30-я шайба в сезоне.